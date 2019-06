Van der Weijden voltooit Elfstedenzwemtocht

Maarten van der Weijden heeft maandagavond rond 19.30 uur in Leeuwarden zijn Elfstedenzwemtocht voltooid. Na 195 kilometer door de Friese wateren kreeg de 38-jarige zwemmer onder enorme belangstelling zijn elfde en laatste stempel.

De langeafstandszwemmer zei bij aankomst dat het naar omstandigheden “best wel goed” met hem ging. De laatste meters zwom hij door een erehaag van mensen die een stuk hadden meegezwommen.

Van der Weijden begon vrijdagavond in Leeuwarden voor de tweede keer aan zijn monstertocht om geld voor kankeronderzoek op te halen. Vorig jaar strandde hij na 163 kilometer in Birdaard. Hij passeerde dit punt maandagochtend rond 07.00 uur. Via Dokkum keerde hij daarna terug naar de Friese hoofdstad. Tijdens de hele tocht kreeg hij steun van vele mensen op de kant.

Van der Weijden zei vooraf al dat hij had geleerd van zijn eerste poging. Hij at en sliep dit keer meer. Ook droeg hij een warmer pak en kreeg dit keer steun van meezwemmers. Hoewel hij maandag last had van schuurplekken, slaagde hij erin de finish te halen.