Vitens: wees extra zuinig met water

Drinkwaterbedrijf Vitens roept klanten maandag op om op tropische dagen extra zuinig te zijn met water. Volgens het bedrijf wordt op warme dagen zo’n 40 procent extra water verbruikt. Als dat een paar dagen duurt, kan de druk op de waterleiding wegvallen.

In de warme zomer van 2018 zag Vitens de bodem van de watervoorraad in zicht komen. Als de zomers steeds vaker heel warm worden en er elke keer periodes zijn dat er veel meer water wordt gebruikt, zou Nederland in 2050 100 miljard liter extra kraanwater nodig hebben. Dat is onmogelijk, volgens Vitens, en daarom moeten mensen er nu al aan wennen om op hete dagen juist goed op het waterverbruik te letten.

Zo scheelt een minuut korter douchen 2200 liter drinkwater per jaar. De kraan dichtdraaien bij het tandenpoetsen scheelt 2 liter water. De auto wassen in een wasstraat levert 60 liter waterwinst op.

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert water aan 5,6 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.