’18 jaar en tbs om verkrachten en doden vrouw’

Het Openbaar Ministerie wil dat een 47-jarige man uit Tiel achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging krijgt wegens de verkrachting en het doden van de 21-jarige Nathalie Polak. Ook beschuldigt het OM hem ervan dat hij daarna brand stichtte in het appartement van de vrouw om zijn sporen uit te wissen. Dat had kunnen leiden tot meerdere slachtoffers die ook in het complex in Buren woonden, zei de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Arnhem.

Verdachte Gerard van D. was in de nieuwjaarsnacht naar 2018 naar de vrouw toe gegaan. Hij wilde seks maar zij weigerde dit, waarop hij op haar hoofd zou hebben geslagen en haar aan het bed hebben vastgebonden. Daarna verkrachtte hij haar, zei de aanklager. Volgens een deskundige is het slachtoffer overleden aan het letsel dat ze opliep door de klappen.

De officier gaat uit van doodslag, omdat er geen bewijs is voor een vooropgezet plan. Het OM wil dat Van D. na de straf verplicht wordt behandeld, omdat er grote risico’s zijn dat hij anders opnieuw gewelddadig wordt. De man heeft volgens deskundigen een verstandelijke beperking en een persoonlijkheidsstoornis.

Uitspraak over twee weken.