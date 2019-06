Advocaat: proces tegen Wilders uitstellen

Geert-Jan Knoops, advocaat van PVV-leider Geert Wilders, wil dat het hof het proces in hoger beroep voorlopig uitstelt. Knoops wil vier getuigen horen en de uitkomst van een WOB-procedure van RTL Nieuws afwachten. In die procedure heeft RTL Nieuws alle documenten opgeëist die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft over de beslissing om PVV-leider Geert Wilders te vervolgen voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak’ uit 2014.

Wilders staat voor die uitspraken in hoger beroep terecht. Eerder veroordeelde de rechtbank hem daarvoor, maar legde geen straf op.

De PVV-voorman en zijn raadslieden betogen al maanden dat de politiek zich ontoelaatbaar heeft gemengd in de beslissing hem voor zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak te vervolgen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat steeds ontkend. Volgens Knoops is “de onderste steen” over deze kwestie nog niet boven en belemmert het OM onderzoek hiernaar.

De afgelopen maanden zijn er door de onderzoeksrechter van het hof getuigen gehoord, onder wie oud-justitieminister Ivo Opstelten en oud-topman van het OM Herman Bolhaar. Beiden leden tijdens die verhoren veelvuldig aan geheugenverlies, schetste Knoops.