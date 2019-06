Klaas Otto ontslaat advocaat tijdens zitting

Klaas Otto heeft tijdens de rechtszaak tegen hem het vertrouwen in zijn advocaat opgezegd. “We hebben een vertrouwensbreuk, ik heb me niet kunnen voorbereiden op deze zaak. Ik wil een andere advocaat”, zei de oprichter van motorclub No Surrender.

Hij zei dat op het moment dat de rechtbank in Groningen had besloten dat de strafzaak tegen onder anderen Otto en medeverdachten Rico R. en Theo ten V. wel doorgaat, terwijl eerder op de dag was besloten dat de zaak tegen Henk Kuipers was aangehouden. Dat was omdat de advocaat van Kuipers ziek is.

De advocaten van de drie andere voormalig No Surrender-kopstukken hadden daarom ook om aanhouding van hun zaak gevraagd, maar de rechtbank wilde toch doorgaan met de behandeling. Of en hoe de zaak nu verder gaat nu Otto geen advocaat meer heeft, is nog niet duidelijk.