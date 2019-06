Minister gaat andere 112-provider overwegen

Het kabinet bekijkt of het een tweede telecombedrijf moet inschakelen om in de toekomst een storing van alarmnummer 112 te kunnen opvangen. Onderzoek naar de urenlange netwerkstoring die maandag ook het noodnummer trof, moet dat uitwijzen, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De oorzaak van de storing is nog niet gevonden, vertelde de minister een onthutste en ge├»rriteerde Tweede Kamer. Wel is duidelijk dat de drie back-upsystemen geen van alle hebben gewerkt, wat Grapperhaus “onverklaarbaar en onvoorstelbaar” noemt.

De politie en de andere diensten hebben volgens hem het draaiboek voor zulke gevallen vervolgens goed gevolgd. Maar de Kamer bleek daarover minder te spreken. Volgens GroenLinkser Kathalijne Buitenweg ging het crisismanagement “faliekant mis”, haar PvdA-collega Attje Kuiken noemde het “belabberd” en Chris van Dam van regeringspartij CDA “was er niet kapot van”.

De minister beloofde ook de crisismaatregelen te onderzoeken. Hij gaat bovendien na of het draaiboek wel is getest en of het toen goed is bevonden. Dat mensen meerdere alarmberichten van NL-Alert ontvingen, is volgens hem niet te voorkomen.

Onder andere oppositiepartij SP en regeringspartij D66 dringen erop aan dat het Rijk naast KPN nog een provider in de arm neemt. Grapperhaus sluit dat niet uit, maar wil het onderzoek afwachten. Hij verwacht binnen twee ├á drie weken een “eerste grondige analyse van KPN wat er is gebeurd”. De inspectie van zijn eigen ministerie, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Agentschap Telecom gaan ook na wat er is misgegaan.

Ook de vraag van de SGP of KPN door de wanprestatie misschien contractbreuk heeft gepleegd, noemt de minister “terecht”. Maar hij kan nog geen antwoord geven.