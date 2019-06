Niet eerder zo warm op 25 juni

Aan het begin van de middag is het kwik gestegen tot 34,2 graden in het Gelderse Hupsel. Nog nooit werd op 25 juni zo’n hoge temperatuur gemeten, meldt Weeronline. Het vorige record stond op 34,0 graden en werd in 1976 gemeten in Volkel.

Mocht het ook in De Bilt warmer dan 32,9 graden worden, dan sneuvelt ook het officiƫle warmterecord. Het zou alweer het zesde officiƫle warmterecord van het jaar betekenen: in februari werd op vier dagen een officieel dagrecord gevestigd, evenals op 2 juni.

Normaal gesproken is het gemiddeld 20 tot 22 graden in deze tijd van het jaar.