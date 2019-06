NS: mogelijk hinder treinverkeer

Treinreizigers moeten dinsdagmorgen rekening houden met vertragingen. Het treinverkeer is nog ontregeld door problemen die de NS gisteren had. Er was een aanrijding bij Utrecht en door de hitte vielen treinen uit. Daardoor staat een deel van het materieel op de verkeerde plek waardoor treinen in de ochtendspits misschien niet rijden of korter zijn, zegt de NS. Hierdoor kan het in sommige treinen ook drukker zijn.

Volgens ProRail waren er door de hitte 90 storingen op het spoor. Maandagnacht proberen monteurs dit te verhelpen.