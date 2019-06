OM: proces tegen Wilders voortzetten

Het Openbaar Ministerie wil dat het proces in hoger beroep tegen PVV-leider Geert Wilders wordt voortgezet. Een verzoek tot uitstel van Wilders en zijn advocaten moet worden afgewezen, aldus het OM dinsdag, in reactie op een verzoek van Wilders en zijn advocaten. Zij willen dat het proces voorlopig wordt opgeschort.

Wilders wil dat tot de bodem wordt uitgezocht of voormalig justitieminister Ivo Opstelten invloed heeft uitgeoefend op de beslissing van het OM Wilders te vervolgen voor zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak in 2014. Dat is volgens het OM al gedaan. Van enige beïnvloeding door Opstelten is niets gebleken, aldus het OM. Dat hebben Wilders’ aanklagers van meet af aan gezegd, sinds de discussie erover losbarstte. De bewindsman werd destijds slechts geïnformeerd over de besluitvorming, herhaalde het OM.

Wilders’ raadsman Geert-Jan Knoops betoogde dat hij een viertal getuigen wil horen om “de onderste steen” over de vermeende politiek beïnvloeding boven te krijgen. Het OM ziet het nut daarvan niet in, onder meer omdat de getuigen niet relevant zouden zijn. Ook wil Knoops een WOB-procedure van RTL Nieuws afwachten, omdat die belangrijke stukken zou kunnen opleveren. Het OM vindt die procedure van een andere orde dan de strafzaak.