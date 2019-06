Rutgers: daten via apps als Tinder ingeburgerd

Bijna de helft van de Nederlanders tussen de 18 en 34 jaar heeft een profiel aangemaakt op een datingsite of -app zoals Tinder. Iets meer dan de helft van de Nederlanders vindt een date regelen via de digitale weg net zo normaal als via de traditionele wijze.

Dat blijkt uit een enquête onder 1.015 Nederlanders, opgesteld door de Volkskrant en Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, en uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ipsos. Tinder (13 procent) is verreweg het populairst, gevolgd door Happn (3 procent) en Grindr (2 procent).

Een op de vijf ondervraagden geeft aan naaktfoto’s en/of seksvideo’s van zichzelf te hebben gemaakt. 70 procent van hen heeft die beelden ook gedeeld. Vier op de tien Nederlanders kijken weleens porno, blijkt uit het onderzoek.