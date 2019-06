Zaak Kuipers opnieuw uitgesteld

De strafzaak tegen Henk Kuipers is opnieuw uitgesteld. Dat bepaalde de rechtbank in Groningen dinsdag. De zaak tegen de voormalig voorman van motorclub No Surrender zou dinsdag beginnen, na een week uitstel omdat zijn advocaat ziek was. Advocaat Roy van der Wal was dinsdag echter ook nog niet aanwezig, daarom is de strafzaak voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De rechter liet weten ontstemd te zijn dat hij pas laat hoorde over de afwezigheid van Van der Wal. Advocaat Umut Ural, die zijn zaken momenteel waarneemt, wilde niet in het openbaar vertellen wat hij mankeert. “Ik kan alleen zeggen dat ik vermoed dat hij te hard van stapel is gelopen.”

Kuipers (54) wordt samen met Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Kuipers staat ook terecht voor onder meer poging tot afpersing, mishandeling en diefstal met geweld. Hij is op vrije voeten in afwachting van zijn proces. Of de zaak tegen de andere verdachten wel door kan gaan zonder de aanwezigheid van Kuipers, moet nu bepaald worden.