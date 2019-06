Van der Weijden bezorgt M hoge kijkcijfers

Maarten van der Weijden heeft de talkshow M van Margriet van der Linden hoge kijkcijfers bezorgd. Van der Weijden voltooide in de zendtijd van M zijn Elfstedenzwemtocht. Daar waren 1.351.000 kijkers live getuige van via NPO 1, stelt Stichting KijkOnderzoek. M staat daarmee op de tweede plek in de lijst van best bekeken tv-programma’s op maandagavond.

Maarten van der Weijden finishte maandagavond rond 19.30 uur in Leeuwarden. Na 195 kilometer door de Friese wateren kreeg de 38-jarige zwemmer onder enorme belangstelling zijn elfde en laatste stempel. “Ik heb enorm genoten. Dat komt vooral door jullie enthousiasme. Bedankt daarvoor”, zei hij tegen het publiek.

Het NOS Journaal was maandagavond met 2,1 miljoen kijkers het best bekeken tv-programma. De talkshow Zomer met Art van RTL4 noteerde in de tweede week van uitzending met 181.000 kijkers een diepterecord. Deze week presenteert Art Rooijakkers de zomerse talkshow met Ryanne van Dorst.