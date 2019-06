Berging Zoe op z’n vroegst eind juli klaar

De berging van de overboord geslagen containers van de MSC Zoe bij de Waddeneilanden zal “op z’n vroegst” eind volgende maand worden afgerond. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in de Tweede Kamer.

Het schip verloor begin januari 342 containers. Er zijn inmiddels 295 containers of delen ervan opgeruimd. Volgende maand wordt nog gezocht naar kleiner materiaal dat bij de ramp in zee terecht is gekomen.

Als later de andere containers nog worden gevonden, wordt het opruimen daarvan op de rederij MSC verhaald, aldus de bewindsvrouw. Ook wacht ze nog op een onderzoek naar de ecologische schade.

De rederij heeft volgens haar laten weten nog deze week over te gaan tot betaling van de schade. De totale schade bedraagt tot dusver 3,35 miljoen euro. Van Nieuwenhuizen schreef eerder deze week nog aan de Kamer ongeduldig te worden en dreigde “andere wegen te gaan bewandelen” om het geld te krijgen.