De temperatuur in het Limburgse Arcen is aan het begin van de middag gestegen tot 25 graden. Daarmee is de eerste regionale hittegolf een feit, zo meldt Weeronline.

Om van een hittegolf te spreken moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of meer zijn en moet op drie dagen binnen deze serie de temperatuur hoger dan (of gelijk aan) 30 graden zijn. In Arcen was dat het geval: zaterdag steeg het kwik naar 25,4 graden, zondag, maandag en dinsdag verliepen tropisch met temperaturen boven de 30 graden.

De tot woensdag laatste regionale hittegolf eindigde op 9 augustus. Die hittegolf, in Twenthe en Hupsel, vestigde met 29 dagen een record.

Een hittegolf eindigt als het kwik onder de 25 graden zakt. Van een landelijke hittegolf is pas sprake als dezelfde tropische temperaturen gemeten worden in De Bilt, waar het KNMI is gevestigd.