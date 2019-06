Klok nieuwe hoofdredacteur van de Volkskrant

Pieter Klok wordt de nieuwe hoofdredacteur van de Volkskrant. Hij volgt per 1 september Philippe Remarque op, maakte de krant woensdag bekend.

De 47-jarige Klok is sinds 2000 in dienst bij de Volkskrant, waar hij onder andere verslaggever en coördinator van de economieredactie was. Sinds 2010 is hij adjunct-hoofdredacteur.

Remarque kondigde in april na negen jaar zijn vertrek aan als hoofdredacteur. Hij wordt directeur journalistiek bij de Persgroep, de eigenaar van onder meer de Volkskrant.