Onno Hoes voorzitter makelaarsorganisatie NVM

Onno Hoes wordt de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De voormalig burgemeester van Maastricht neemt met ingang van augustus het stokje over van Ger Jaarsma bij de grootste makelaarsorganisatie van Nederland.

Hoes is nu nog waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Daar neemt hij volgende maand afscheid. De makelaars zien in hem een “verbinder die de NVM naar de volgende fase kan brengen”. Volgens hen heeft hij veel ervaring, een relevant netwerk en kennis van belangenbehartiging. Het is de tweede keer dat de NVM een voorzitter krijgt die niet uit de eigen gelederen komt.

Hoes was eerst jarenlang gedeputeerde in Noord-Brabant en daarna van 2010 tot 2015 burgemeester van Maastricht. Hij vertrok daar nadat ophef was ontstaan over beelden die omroep PowNed uitzond van privéafspraken van Hoes met een 21-jarige man. Hoes was toen nog samen met theaterproducent en presentator Albert Verlinde.

Voorganger Jaarsma kondigde vorig jaar al aan dat hij niet meer beschikbaar was voor een nieuwe termijn. Binnen de NVM was kritiek ontstaan op zijn functioneren, omdat hij vooral zijn eigen belang zou dienen en informatie niet zou delen. Een groep woningmakelaars zegde zelfs het vertrouwen in hem op.

Terugblikkend gaf de scheidend voorzitter deze week in een interview met het ANP toe soms “te voortvarend aan de slag te zijn gegaan”. “Toen ik binnenkwam lag er veel op mijn bord. Ik heb vrij snel ambitieuze voorstellen gemaakt. Niet alle plannen zijn even goed gevallen.”

Jaarsma voerde onder meer een nieuw auditsysteem in bij de NVM, waarbij makelaars intern opgeleid worden om uiteindelijk collega-makelaars op kwaliteit te controleren. Hij was pas sinds 2016 voorzitter. Zijn voorganger Ger Hukker was negen jaar het gezicht van de makelaarsorganisatie.