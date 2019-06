Rekenkamer tikt Financiën op de vingers

De Rekenkamer tikt de staatssecretaris van Financiën op de vingers omdat die niet op tijd nagaat of bepaalde regels bij het heffen van belastingen wel voldoen. Die regelingen moeten de belastingheffing eenvoudiger maken, maar het is vaak onduidelijk of ze goed werken.

Het kabinet voldoet niet aan de evaluatieplicht, stelt de waakhond klip en klaar. De regelingen worden niet om de zoveel tijd bekeken en desnoods bijgesteld. Daardoor beschikt ook het parlement niet over actuele informatie.

Het gaat om de zogenoemde forfaitaire regelingen, vaste bedragen voor bijvoorbeeld inkomsten uit vermogen of bijtelling van de auto van de zaak. De helft van de forfaits is al langer dan zeven jaar niet meer geactualiseerd, terwijl dat wel had gemoeten. Een heffing kan nu veel van het werkelijke bedrag afwijken.

In een reactie erkent staatssecretaris Menno Snel de noodzaak het probleem aan te pakken.