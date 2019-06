Rondrit Van der Weijden in woonplaats Waspik

Maarten van der Weijden wordt vrijdag vanaf 18.00 uur gehuldigd in zijn woonplaats Waspik met een rondrit. Dat heeft de gemeente Waalwijk woensdag laten weten.

Hoe het programma van de huldiging er verder uitziet is nog niet bekend. De gemeente zegt nog aan het programma te werken. Van der Weijden laat via zijn woordvoerder weten de huldiging “heel eervol” te vinden.

Vorig jaar werd Van der Weijden na zijn eerste Elfstedenzwemtocht, die hij na ruim 160 kilometer moest afbreken, gehuldigd in Waalwijk, omdat er in zijn woonplaats geen ruimte zou zijn voor een massale huldiging. De komende festiviteiten kunnen wel in Waspik plaatsvinden omdat de gemeente ervan uitgaat dat het minder druk wordt.

Met zijn Elfstedenzwemtocht zamelde Van der Weijden geld in voor kankeronderzoek. Tot dinsdag was er 5,1 miljoen euro binnengekomen. Maandagavond kwam hij in Leeuwarden over de finish na een zwemtocht van 195 kilometer door Friesland.