Ruim 3,5 miljoen kijkers zien winst Oranje

Ruim 3,5 miljoen kijkers stemden dinsdagavond af op de wedstrijd van Nederland tegen Japan in de achtste finales van het WK in Frankrijk. Het is de best bekeken wedstrijd van het toernooi tot nu toe.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg Japan met 2-1. Lieke Martens benutte in de laatste minuut een strafschop en schoot Oranje daarmee naar de laatste acht. Volgens Stichting KijkOnderzoek had de wedstrijd in Rennes een marktaandeel van 62,8 procent. Dat betekent dat bijna 2 op de 3 Nederlandse televisiekijkers had afgestemd op NPO 3. Na de wedstrijd bleven 1,6 miljoen kijkers hangen voor de nabeschouwing in Studio France.

Oranje neemt het zaterdag in de kwartfinales in Valenciennes op tegen Italiƫ. Mogelijk kan dan ook een ticket worden verdiend voor de Olympische Spelen.