Verdachte Pinkpopdrama voor rechter

De rechtbank in Maastricht buigt zich op vrijdag 5 juli tijdens een niet-inhoudelijke zitting voor het eerst over een dodelijke aanrijding na afloop van Pinkpop op 18 juni vorig jaar. Daarbij werd een groep festivalgangers op de Mensheggerweg in Landgraaf bij de uitgang van een camping aangereden. Een 35-jarige man uit Heerlen overleed ter plekke, drie anderen raakten zwaar gewond. De verdachte van de dodelijke aanrijding, een 35-jarige man uit Heerlen, reed na het ongeval door. Later die dag gaf hij zich aan bij de politie in Amsterdam.

De gewonden waren een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen. De vier slachtoffers hadden het driedaagse popfestival Pinkpop bezocht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk. De politie onderzocht de zaak met twintig rechercheurs.

Het Openbaar Ministerie verdenkt “de man van het veroorzaken van een verkeersongeval, waarbij één persoon om het leven is gekomen en meerdere personen zwaar lichamelijk letsel hebben opgelopen”.