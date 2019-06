Vrouw in Breda overleden tijdens storing 112

Een vrouw is afgelopen maandag thuis in Breda overleden tijdens de landelijke 112-storing. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bevestigt berichtgeving hierover door RTL Nieuws.

De vrouw was onwel geworden en omstanders probeerden de hulpdiensten te bereiken, maar dat lukte niet door de storing. Vervolgens werd de huisarts opgeroepen, die op zijn beurt naar de politie ging. Met hulp van de politie lukte het om contact te krijgen met de ambulancedienst, die ter plekke ging.

De huisarts, die al naar het huis was gegaan, probeerde de vrouw te reanimeren. Maar dat bleek tevergeefs.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio weet niet of er een verband is tussen de dood van de vrouw en het later dan normaal arriveren van de ambulance. “Ik ben geen arts, kan daar geen antwoord op geven. Een en ander hangt af van welke aandoening ze had en of tijd een factor van betekenis was”, aldus de zegsman.

Zodra het incident wordt gemeld bij de inspectiediensten die de storing onderzoeken, kunnen zij nagaan of die een aandeel had in de fatale afloop in Breda. Het onderzoek moet sowieso uitwijzen of door de onbereikbaarheid van het alarmnummer slachtoffers zijn gevallen.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat weten mee te leven met de nabestaanden. “Dit is natuurlijk een vreselijk bericht.” Hij wil verder het onderzoek door de inspecties afwachten. “Het is belangrijk dat deze onderzoeken goed en zorgvuldig plaatsvinden.”