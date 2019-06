Nederlandse oorlogsslachtoffers, militairen en ambtenaren uit Nederlands-Indië zijn volgens Stichting Het Indisch Platform 2.0 al 75 jaar lang behandeld als vreemdeling en weggezet als koloniaal oud vuil.

De Koning opent op 27 juni 2019 museum Sophiahof, museum voor de geschiedenis van Nederlands- Indië.

Dit groots aangekondigde museum wordt ervaren als een pijnlijk en louter cosmetisch gebaar van de overheid jegens de Indische gemeenschap.

Een monument waar niemand van de betrokkenen om gevraagd heeft.

Museum Sophiahof is een monument voor een verleden dat vandaag de dag nog helemaal niet voorbij is maar dat in het heden nog altijd pijn oplevert.

De overheid ontloopt hiervoor al decennia haar verantwoordelijkheid, en dat maakt de feestelijke opening van dit ‘museum’ door ZKH voor alle nog levenden extra wrang.

Wat sinds 1945 is nagelaten door alle achtereenvolgende kabinetten is een werkelijk gepaste erkenning van het leed en een serieuze uitbetaling van schadevergoedingen en achterstallige salarissen.

Waar andere landen deze morele en juridische verplichting jegens hun landgenoten vrijwel direct na de oorlog zijn nagekomen, is Nederland consequent in gebreke gebleven.

Dit ondanks de rapporten die er op verzoek van de 2e Kamer in de loop van de decennia geschreven zijn en die allemaal de overheid aanspoorden werk te maken van deze opdracht.

Ook dit kabinet blijft weer in gebreke.

In plaats daarvan meent het met een door niemand van de Indische gemeenschap gewenst ‘museum’ haar verplichting te kunnen afkopen.

Van de meer dan 350.000 oorlogsgetroffenen uit het voormalig Nederlands-Indië zijn er nu nog ruim 50.000 (bron SVB) in leven, de meesten hoogbejaard.

Wij roepen de overheid, het kabinet en de 2e Kamer, dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Nu het nog kan.

De Indische Kwestie leeft nog steeds, en daar mag elke ambtenaar, minister of lid van het koningshuis bij stilstaan en zijn of haar verantwoordelijkheid jegens de Indische gemeenschap overdenken.

Amsterdam, 26 juni 2019

Stichting Indisch Platform 2.0 Meldpunt Indische Kwestie