Een agent in Amsterdam is geschorst. Hij of zij wordt verdacht van bezit of gebruik van harddrugs. Plichtsverzuim, aldus de politie, die verder geen informatie geeft. Het Team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie onderzoekt de zaak.

In 2016 werd een medewerker van het politiekorps Oost-Nederland ontslagen voor het gebruiken en dealen van harddrugs. Om dezelfde reden werd in 2008 een agent in Noord-Holland Noord de laan uitgestuurd.