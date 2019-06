‘Kijken naar plek voor agenten in defilé’

Justitieminister Ferd Grapperhaus wil kijken of politieagenten die zijn uitgezonden op buitenlandse missies, een plek kunnen krijgen in het defilé op Veteranendag. Hij wil daarover in gesprek met zijn collega Ank Bijleveld (Defensie).

CDA-Kamerlid Chris van Dam deed donderdag een oproep om agenten, die bijvoorbeeld trainingen hebben verzorgd in Afghanistan, ook een plekje te geven in het defilé. Momenteel is dat alleen voor veteranen van de krijgsmacht weggelegd. Grapperhaus gaf aan zich hier niet bewust van te zijn. “Ik ga me hier sterk voor maken”, aldus de minister.

De definitie van het begrip ‘veteraan’ is vastgelegd in de Veteranenwet. Het gaat daarbij om militairen en/of dienstplichtigen. Andere groepen die naar oorlogsgebied kunnen worden uitgezonden, zoals agenten of diplomaten, vallen er niet onder.

Een woordvoerder van Defensie kon niet meteen aangeven wat Bijleveld van de oproep van Van Dam vindt. De minister zit in het buitenland.