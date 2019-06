Nader onderzoek naar eerlijk loon in kunsten

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven gaat onderzoeken wat er nodig is om kunstinstellingen te laten voldoen aan de komende eis dat ze een eerlijk loon betalen aan diegenen die kunst produceren. De instellingen moeten in de nabije toekomst een code daarvoor ondertekenen, anders komen ze niet in aanmerking voor subsidie.

De Tweede Kamer wil dat eerlijke loon ook, maar vraagt zich wel af of de productie en de werkgelegenheid door de extra kosten niet verminderen, zeker als de zogenoemde Fair Practice Code meteen volop wordt ingevoerd. De SP bijvoorbeeld stelt daarom het uitwerken van een soort “ingroeimodel” voor, om er stapsgewijs aan te wennen. De code komt overigens oorspronkelijk uit de sector zelf.

De belangenorganisatie Kunsten ’92 becijferde dat er 25 miljoen extra nodig is om het uitvoeren van de code goed mogelijk te maken.