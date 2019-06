Tot 4 jaar cel voor beschieten pand Panorama

De drie verdachten van het beschieten van het pand waar weekblad Panorama zit, zijn veroordeeld tot celstraffen tot vier jaar. De rechtbank in Amsterdam vindt het bewezen dat Richard Z. (42), John P. (46) en Mike van den B. (26) betrokken waren bij het afschieten van een antitankwapen op het kantoorpand aan de Teleportboulevard in Amsterdam-Sloterdijk.

Dat sprake was van een aanslag op Panorama is volgens de rechtbank niet duidelijk geworden, omdat het motief onbekend is gebleven. De rechtbank veroordeelde Z. tot vier jaar gevangenisstraf, omdat hij een leidende rol heeft gehad in het geheel. De twee anderen moeten drie jaar de cel in.

De straffen vielen lager uit dan de eis van de officier van justitie, die sprak van een “aanslag op de persvrijheid”. De officier wilde dat Z. zeven jaar de cel in ging en had voor de anderen zes jaar gevraagd. Ze vond het aannemelijk dat de beschieting was gericht op Panorama, gelet op publicaties over de georganiseerde misdaad en in het licht van eerdere bedreigingen van misdaadjournalisten.

De rechtbank meent wel dat de mannen op “zeer grove wijze een signaal hebben willen afgeven”. De schade aan het gebouw was groot. Het is dan ook een geluk dat de vrouw die op de betreffende avond op 21 juni vorig jaar in het pand aanwezig was er zonder letsel vanaf is gekomen, zei de rechter.

Z. en P. hebben ontkend dat ze iets met de beschieting te maken hadden. Van den B. gaf tijdens de zitting toe dat hij erbij was als chauffeur, maar dat hij niet wist wat er stond de gebeuren. De rechtbank meende echter dat er voldoende bewijs was, aan de hand van onder meer glassporen die in twee auto’s zijn gevonden, telefoongesprekken en DNA van P. op het antitankwapen.

De mannen zijn lid van de Woerdense afdeling van motorclub Caloh Wagoh Main Triad, waarvan Z. president is.