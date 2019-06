15 jaar en tbs geëist tegen Malek F.

Tegen Malek F., de man die op 5 mei 2018 in Den Haag drie willekeurige mensen op straat met een mes levensgevaarlijk verwondde, is een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De 32-jarige Syriër handelde volgens het Openbaar Ministerie vanuit een terroristisch oogmerk.

F. stak op Bevrijdingsdag vorig jaar drie willekeurige mannen neer. De eerste zat op een terras aan de Leeghwaterkade, vlak bij station Den Haag Hollands Spoor. Korte tijd later stak F. even verderop in op een man die langsfietste. Een derde slachtoffer viel hij onverhoeds van achteren aan en probeerde hij de keel door te snijden.

Volgens het OM ging F. ervan uit dat de politie hem dood zou schieten bij zijn aanhouding. “Hij wilde als martelaar sterven”, aldus de officier van justitie. Justitie meent dat F. de drie mensen doelbewust en met voorbedachten rade heeft neergestoken. “Door een wonder hebben zij het overleefd”, aldus de officier van justitie.

Niets van waar, betogen zijn advocaten. “Malek heeft dit nooit gewild.” Volgens F.’s advocaat heeft de ggz-instelling waar F. verbleef flinke steken laten vallen. De Syriër gaf aan veel spijt te hebben van zijn daden. “Ik wens een beter leven voor de slachtoffers. En ook voor mezelf”, vertelde hij de rechter.

Volgens deskundigen heeft F. een stoornis, handelde hij in een psychose en is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. F. en zijn familie waren gevlucht uit Syrië. De vader van F. was tijdens de vlucht overleden en F. voelde zich daar enorm schuldig over. Sindsdien zou het bergafwaarts met hem zijn gegaan. Hij werd zelfs kort opgenomen. De familie van F. klopte al maanden aan bij politie en hulpinstanties omdat ze zagen dat het niet goed met hem ging.

Het OM meent echter dat – hoewel F. een stoornis heeft – hij toch gedeeltelijk toerekeningsvatbaar is en de daden hem dus kunnen worden aangerekend. Volgens justitie komt F. “berekenend” over, onder meer omdat hij meerdere keren zijn verklaringen aanpaste in zijn voordeel. Ook zou hij tijdens afgeluisterde gesprekken gezegd hebben dat hij gaat doen alsof hij ziek is.

De rechtbank in Den Haag, voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, doet op 22 juli uitspraak.