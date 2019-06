220 meldingen van gedupeerden rijschool

Bij de politie zijn tot nu toe 220 meldingen binnengekomen van mensen die zeggen gedupeerd te zijn door de autorijschool in Zoetermeer die abrupt sloot wegens faillissement, waardoor veel commotie ontstond. De politie raadt deze mensen aan om rechtshulp te zoeken.

Hoeveel mensen gedupeerd zijn, is onduidelijk. Hart van Nederland meldde eerder dat 4000 leerlingen en negentig rijinstructeurs zijn getroffen.

De politie is samen met het Openbaar Ministerie aan het onderzoeken of er sprake is van strafbaar handelen door de eigenaar van de rijschool. Die zegt te zijn bedreigd en te zijn ondergedoken. De politie heeft contact met hem en zegt dat hij zijn medewerking verleent aan het onderzoek.

Als het onderzoek aanleiding geeft om met meer gedupeerden in contact te komen, dan zal de politie een speciaal e-mailadres openen. Mocht blijken dat de man strafbare feiten heeft gepleegd, dan wordt eveneens een speciaal e-mailadres geopend.