Advocaat Malek F.: geen terreur, geen opzet

Malek F. handelde niet met opzet en ook niet uit een terroristisch oogpunt toen hij vorig jaar drie mensen neerstak. Dat zei zijn advocaat vrijdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. F. verwondde op bevrijdingsdag vorig jaar drie mensen levensgevaarlijk toen hij uit het niets op ze instak vlakbij station Den Haag Hollands Spoor. F. had verklaard dat “een vogel uit naam van Allah” hem opdracht had gegeven om te steken.

Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging tegen de 32-jarige SyriĆ«r. Volgens het OM handelde hij wel vanuit een terroristisch oogmerk en met voorbedachten rade. “De verdachte heeft zijn daad gepleegd uit extremistische motieven”, aldus de officier van justitie. Hij ging ervan uit dat de politie hem dood zou schieten bij zijn aanhouding. “Hij wilde als martelaar sterven.”

Volgens deskundigen heeft F. een stoornis, handelde hij in een psychose en is hij volledig ontoerekeningsvatbaar.