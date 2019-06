Bijleveld: agent in defilé Veteranendag is ok

Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft er geen moeite mee als politieagenten die hebben meegedaan aan een missie, meelopen in het defilé op Veteranendag. “Dat zou best kunnen.” Ze gaat erover praten met haar collega van Justitie.

Bijleveld vindt het wel belangrijk dat de veteranenstatus exclusief voor militairen blijft. “We hebben lang gestreden voor de Veteranenwet”. Ze wijst erop dat militairen op missie worden gestuurd. Agenten en diplomaten gaan op vrijwillige basis mee.

CDA-Kamerlid Chris van Dam deed donderdag een oproep om agenten die op missie hebben gediend ook een plekje te geven in het defilé. Hein Scheffer van het Veteranenplatform liet direct weten tegen te zijn. “Als je daaraan begint, is het hek van de dam. Nederlandse Veteranendag is voor Nederlandse veteranen.”