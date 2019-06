Bijleveld ziet geen troepen naar Syrië gaan

Minister Ank Bijleveld van Defensie ziet geen Nederlandse grondtroepen naar het noorden van Syrië gaan. “Voor grondtroepen hebben we geen mandaat. Dat zal heel ingewikkeld worden”, zei ze vrijdag na de ministerraad.

De Amerikaanse regering wil dat Nederland meedoet aan een missie in Syrië. Washington voert daarbij de druk op. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zei donderdag in de Volkskrant dat zijn land om “militaire middelen op de grond” heeft gevraagd.

Volgens Hoekstra heeft het kabinet hiervoor al een mandaat, want Nederlandse F-16’s hebben tot eind december terreurgroep IS gebombardeerd in Irak en het oosten van Syrië. Grondtroepen kunnen onder hetzelfde mandaat opereren, stelde de ambassadeur in de krant. Bijleveld is het niet met Hoekstra eens. “Dit deel ik niet zoals de ambassadeur dat neerzet.”

Washington heeft het kabinet om een militaire of civiele bijdrage gevraagd voor het zogenoemde veiligheidsmechanisme in Noord-Syrië. Het kabinet kijkt welwillend naar het verzoek. Als het al een militaire missie wordt dan zal die “niet grootschalig” zijn, verklaarde de bewindsvrouw.

De missie moet stabiliteit in de regio creëren en zorgen dat terreurgroep IS niet kan terugkeren. Nederland heeft de afgelopen jaren met andere landen IS bestreden. In Irak zijn wel Nederlandse militairen actief. Zij trainen daar Iraakse militairen en Koerdische strijders.

Bijleveld heeft de afgelopen dagen in Brussel met de Amerikanen en andere landen gesproken over het veiligheidsmechanisme. De minister verwacht dat in de loop van de zomer meer duidelijk wordt over de mogelijke Nederlandse bijdrage.