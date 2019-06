FNV legt klimaatakkoord voor aan achterban

Vakbond FNV vindt dat het klimaatakkoord belangrijke stappen vooruit bevat wat betreft groene banen, maar is kritisch over de verdeling tussen lusten en lasten. Dat staat in een reactie van de bond op de plannen waarvan al veel is uitgelekt. FNV legt het akkoord op 16 september voor aan zijn Ledenparlement. Die moet een afweging maken.

“Wij zijn blij dat onze strijd voor een kolenfonds gehonoreerd is”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Ze benadrukt verder dat er goede afspraken zijn gemaakt over de sluiting van de Hemwegcentrale per 1 januari 2020. De bond heeft tevens aangedrongen op goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor nieuw werk zoals aan windmolens op zee. Sociaal overleg daarover met werkgevers is nu opgestart.

Maar FNV benadrukt dat een eerlijke verdeling van de kosten en het voorkómen van ‘energie-armoede’ bij mensen noodzakelijk is voor de handtekening van de bond. “Er zijn veel huishoudens, die de energiekosten nu al amper kunnen betalen, laat staan de stijging van de gasprijs.” Volgens Jong kan de overgang naar duurzame energie alleen succesvol zijn als er ook maatregelen komen voor mensen met een kleine portemonnee.