Geen haast steden met bidbook songfestival

De overgebleven zeven steden en regio’s die interesse hebben in de organisatie van het Eurovisiesongfestival nemen de tijd voor hun pitch om het liedjesspektakel binnen te halen. Geen van allen heeft het zogeheten bidbook ingeleverd bij de organisatie. Ze doen dit dichter op de deadline, melden woordvoerders aan entertainmentdienst BuzzE.

De ge├»nteresseerde steden en regio’s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Maastricht/Limburg, Arnhem, Breda en Den Bosch moeten in dit bidbook de organisatie overtuigen dat ze het liedjesspektakel kunnen huisvesten. De voorstellen moeten uiterlijk over anderhalve week, op 10 juli, binnen zijn. De organisatie wil de definitieve keuze van de gaststad in augustus bekendmaken.

Negen steden hadden zich aangemeld. Leeuwarden trok zich terug, het plafond van het WTC Expo was niet hoog genoeg. En ook Den Haag is afgehaakt, maar steunt wel Rotterdam als die gaststad wordt. Nederland organiseert het Eurovisiesongfestival omdat Duncan Laurence de afgelopen editie won.

Het festival werd vier keer eerder in ons land gehouden: in Hilversum (1958), in Amsterdam (1970) en in Den Haag (1976 en 1980).