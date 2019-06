Gezochte man in zaak-Hania is Amerikaan

De man die wordt gezocht in verband met de vermissing van de 12-jarige Hania is een Amerikaan. De man heeft in Nederland geen strafblad. Dat meldt het Openbaar Ministerie Rotterdam.

De woordvoerder van het OM kon niet zeggen of de man in het buitenland wel een strafblad heeft. De Telegraaf meldde eerder op vrijdag op basis van anonieme bronnen dat de Amerikaan rond de 50 jaar oud is en dat hij een strafblad heeft vanwege seksueel misbruik van minderjarigen.

Eerder al zei de politie dat Hania vermoedelijk in gezelschap is van een Engelssprekende man. Op politie.nl staan twee foto’s van de man.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd een AMBER Alert verstuurd vanwege de vermissing van Hania. De politie heeft tientallen tips ontvangen en deze blijven binnenkomen. Ook in het buitenland wordt naar het meisje uitgekeken.