Hittemaatregelen op Nederlandse Veteranendag

Vanwege de hitte die zaterdag wordt verwacht, neemt de organisatie van de Nederlandse Veteranendag speciale maatregelen. Militairen mogen het zomertenue dragen en de organisatie heeft een speciaal waterplan opgesteld: voldoende water voor de deelnemers aan het traditionele defilé. Ook zijn de terrassen op het Malieveld overdekt, worden duizenden strohoedjes uitgedeeld en is er een speciale koelbehandelkamer van het Rode kruis.

De organisatie verwacht naast ruim 4000 veteranen ook vele duizenden bezoekers in de stad. De dag wordt standaard gehouden op of rond 29 juni, de verjaardag van de in 2004 overleden prins Bernhard. In 2005 is de Witte Anjer geïntroduceerd als uiting van waardering voor Nederlandse veteranen. Prins Bernhard droeg geregeld een witte anjer op zijn kleding.

Veteranendag begint met een bijeenkomst in de Ridderzaal, waar premier Mark Rutte honderden veteranen toespreekt. Koning Willem-Alexander neemt later op de dag het defilé af.