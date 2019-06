Juni was recordwarm, nat en zonnig

Juni 2019 was een maand van uitersten. Het was de warmste juni ooit gemeten en de zon scheen uitbundig – veel meer dan normaal. Tegelijkertijd gold de maand als zeer nat, zo meldt Weeronline.

De gemiddelde temperatuur in De Bilt lag afgelopen maand op 18,2 graden – een record voor juni. Op 2 en 25 juni werden nieuwe dagrecords gevestigd, waarschijnlijk volgt zaterdag ook 29 juni. Afgelopen maand kende meer dagen met temperaturen boven de 30 graden (tropische dagen), boven de 25 graden (zomerse dagen) en boven de 20 graden. Dat zijn meer dagen dan normaal in de maand juni.

Niet alleen overdag was het zweten, ook ’s nachts bleef het warm. De nacht van maandag 24 op dinsdag 25 juni was zelfs de warmste juninacht ooit. In De Bilt werd het minimaal 19,5 graden, in Maastricht zakte het kwik niet onder de 21,9 graden.

Het is nog even afwachten waar afgelopen maand precies eindigt, maar een plek in de top 10 van meest zonnige junimaanden lijkt zeker. Veel maanden staan in die top dicht bij elkaar, dus de eindklassering valt pas later te noteren. Een eerste plek is uitgesloten.

De zonnigste plek van Nederland was Maastricht, de zon liet zich het minst zien in Vlissingen. Dat is opvallend: normaal is het precies omgekeerd.

Toch was juni niet alleen zonnig en warm: het regende ook vaak. Erg vaak. Gemiddeld viel over Nederland 93 millimeter, tegen 67 normaal. Zware onweersbuien zorgden voor grote regionale verschillen. Waar de maand in het westen nat verliep, beleefden mensen in het oosten van Nederland juist een droge maand. Het minst viel in Winterswijk, met slechts 26 millimeter.

Vier keer werd afgelopen maand vanwege de zware onweersbuien code oranje afgegeven. Eenmaal, in de nacht van 5 op 6 juni, zorgden de buien voor veel schade. Bomen waaiden om en in het westen vielen grote hagelstenen. In Rheden was er zelfs schade door een tornado.