Kabinet: aanpak Urgenda mogelijk onvoldoende

De stappen die speciaal worden genomen om te voldoen aan het spraakmakende Urgenda-vonnis, zijn mogelijk niet voldoende. Het kabinet blijft zoeken naar nieuwe maatregelen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. “We kunnen de effecten niet exact voorspellen”, aldus vicepremier Hugo de Jonge vrijdag.

Op aandringen van milieuorganisatie Urgenda dwong de rechter Nederland om volgend jaar al een kwart minder CO2 uit te stoten dan in 1990. De maatregelen die het kabinet vrijdag presenteerde, leveren samen een besparing op van zo’n 4 megaton CO2, terwijl 9 megaton nodig zouden zijn.

De Jonge hoopt echter dat de gelijktijdig aangekondigde maatregelen van het Klimaatakkoord de reductie kunnen versterken. Of het genoeg is, zal in het najaar moeten blijken als de maatregelen worden doorgerekend, aldus de vicepremier. Volgens hem is de “intentie om het vonnis uit te voeren, maar de opdracht is wel groot”.