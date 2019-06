Komend weekeinde zeer sterke zon verwacht

Voor zonliefhebbers belooft het een mooi laatste weekeinde van juni te worden, maar enige oplettendheid is gewenst: de zon schijnt namelijk bijzonder krachtig, zo waarschuwt Weeronline. De kans op verbranden is daardoor groot.

Dat risico op verbranden heeft te maken met de zonkracht. Die wordt gemeten bij het RIVM in Bilthoven, en hangt samen met de stand van de zon en de dikte van de ozonlaag. In juni staat de zon hoog aan de hemel en is de ozonlaag relatief dun, wat zorgt voor een hoge zonkracht. De komende weken staat de zon geleidelijk minder hoog aan de hemel, waardoor de zonkracht afneemt.

Zaterdagmiddag is het onbewolkt bij 30 tot 33 graden, zondag is er kans op enkele stapelwolken en wordt het 23 graden aan zee tot 31 in het zuidoosten. Met name in Zuid-Limburg is het zaterdag opletten geblazen. De zonkracht is daar naar verwachting 8,5.

Een zonkracht van 8,5 is zeldzaam: sinds 2006 werd bij het meetpunt slechts vier keer een zonkracht boven de acht gemeten. Op de Wadden schijnt de zon iets minder fel, al ligt ook daar de zonkracht met 7,5 hoog. Zondagmiddag varieert de maximale zonkracht van 7,1 op de Wadden tot 7,8 in het zuiden van Limburg.

Slechts eenmaal kwam het bij het meetpunt in Bilthoven tot zonkracht 9. Dat was op 25 juni 1995. De uitbarsting van de vulkaan Pinatubo op de Filipijnen, in 1991, zorgde in die jaren voor een dunnere ozonlaag. Overigens is het aannemelijk dat het in het zuiden van het land vaker tot een zeer hoge zonkracht is gekomen. Nederland kent echter maar één officieel meetpunt.