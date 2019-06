Met deze tips overleeft jouw tuin de hitte

We raken er niet over uitgepraat: de hitte in Nederland. En het blijft voorlopig warm. Wij genieten wellicht van die tropische temperaturen, maar onze tuin is er niet altijd zo blij mee. Wil je dat je planten deze zomer overleven, zal je toch echt in actie moeten komen. Met deze tips overleeft jouw tuin de (langdurige) hitte.

Je planten in de tuin kunnen wel wat extra water gebruiken als het warm is, in ieder geval twee keer per dag. Het beste moment om je planten water te geven, is in de vroege ochtend of later in de avond. Hierdoor verdampt het water minder snel en nemen de planten het water het beste op. Ook is de kans op verbranding van de planten dan het kleinst doordat er geen zon is. Geef ze bij hitte ook wat extra water dan normaal.

Wat meer water geven

Zo kan je een paar keer per week je planten wat meer water geven. Dit is beter dan iedere dag een beetje. Als je wat meer water geeft, bereikt dit de dieper gelegen wortels en is de kans op overleven groter. Het is het beste om je planten direct op de aarde water te geven in plaats van ze te besproeien. Hiermee bespaar je niet alleen water, maar komt het ook op de juiste plek. Je kan ook kiezen voor een druppelsysteem of kleine sproeiertjes.

Planten in bloempotten

Om je planten in bloempotten, zoals zomerbloeiers en mediterrane planten, te laten overleven in de droogte kun je ze het beste in de schaduw bij elkaar zetten. Zet ze onder een afdakje of onder een parasol, want ook planten kunnen verbranden. Een andere tip is om de grond af te dekken met boomschors of grind, zodat het water minder snel verdampt. Jonge planten lijden meer onder de hitte dan oude planten, geef deze dus wat extra verzorging.

Verzorging gras

Tijdens droge periodes is het lastig om je grasmat groen te houden. Het gaat in een soort overlevingsmodus en zal helaas geel en droog worden. We denken dan wellicht dat het gras dood is, maar dat is niet zo. Het gras leeft onder de grond en zodra het weer gaat regenen, zullen er nieuwe groene sprietjes tevoorschijn komen. Je hoeft het daarom ook niet iedere dag water te geven.

Even wachten met snoeien

Nu de mussen van het dank vallen, is het beter om je planten niet te snoeien, ook al is het daar wel de tijd voor. De onderste blaadjes zullen dan verbranden en je snoeiwerk is dan voor niets geweest. Geef tenslotte liever even geen mest. Planten verbranden dan sneller, omdat de opname van water erdoor kan verminderen.