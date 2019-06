Ruim 8 jaar cel voor moordpoging op advocate

Twee mannen die twee jaar geleden een advocate in haar kantoor neerstaken, moeten tot acht jaar en drie maanden de cel in. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de 22-jarige Yassine D. tot de hoogste straf voor medeplichtigheid aan de moordpoging. Zijn kompaan Marwan I. (23) kreeg acht jaar gevangenisstraf opgelegd. De steker zelf is tot nu toe uit handen van justitie gebleven.

Omer P. (23), die fungeerde als chauffeur, werd vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had dat ook gevraagd, omdat er onvoldoende bewijs was voor zijn betrokkenheid. De drie verdachten willen niet zeggen wie de steker was en wat het motief voor de steekpartij was.

De destijds 38-jarige advocate had in september 2017 een afspraak met de nog voortvluchtige verdachte. Die stak kennelijk zonder aanleiding op haar in met een stanleymes, waardoor ze ernstig gewond raakte, onder meer in haar gezicht. De mannen wisten volgens de rechtbank dat de advocate kon overlijden door de snijwonden in de buurt van haar halsslagader.

D. en I. wisten van het plan om de vrouw te ‘krassen’. Een van de mannen hadden exact dezelfde outfit aan als de steker, en sprak op zijn terugweg precies dezelfde straatmuzikant aan als de steker op de heenweg had gedaan. Daaruit blijkt dat er is afgestemd in wat de rechtbank een “weerzinwekkend plan” noemde. “De verdachten zijn als huurlingen te werk gegaan.”

Het slachtoffer kan sinds de aanval niet meer haar vak uitoefenen en het kantoor dat ze met haar zus runde is failliet.

D. is eerder veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012.