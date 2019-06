‘Sociale huur niet omhoog door Klimaatakkoord’

De woonlasten van de huurders van huizen van woningcorporaties mogen niet stijgen als gevolg van afspraken uit het Klimaatakkoord. Dat stellen huurdersorganisatie Woonbond en koepel van woningcorporaties Aedes in reactie op de plannen. Het kabinet moet huurders volgens hen compenseren als hun energierekening hoger gaat uitvallen, bijvoorbeeld door verhoging van de gasprijs.

“Wij betalen de verduurzaming van corporatiewoningen niet uit de portemonnee van onze huurders”, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. “Juist in die huizen wonen huishoudens met lagere inkomens. Om de huren voor hen betaalbaar te houden, sloten we eind vorig jaar met de Woonbond het Sociaal Huurakkoord.”

De Woonbond maakt zich onder meer zorgen over de effecten van de toekomstige verhoging van de gasprijs in combinatie met de belastingverhoging van begin dit jaar. “Het is maar de vraag hoe dat uitwerkt”, zegt directeur Paulus Jansen.

Inmiddels is afgesproken dat het kabinet samen met Aedes onderzoek doet naar de financiƫle mogelijkheden van woningcorporaties, waarbij ook hun andere maatschappelijke opgaven betrokken worden. Het resultaat van het onderzoek wordt eind dit jaar verwacht.