Op een industrieterrein in Steenwijk in de Kop van Overijssel is een grote brand uitgebroken in een sportschool. De vlammen slaan uit het pand aan de Oostermeentherand.

Bij de brand komt veel rook vrij. Die trekt richting het zuiden over de wijk Oostermeenthe. De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.