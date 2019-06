ANWB: files buiten spits nemen flink toe

De ANWB constateert dat het overdag op de wegen steeds drukker wordt. Het aantal files buiten de spits groeide in het eerste halfjaar van 2019 met 18 procent, aldus de bond.

De lengte en duur van de files, de zogenoemde filezwaarte, is in de afgelopen zes maanden met 5 procent gegroeid in vergelijking met dezelfde periode van 2018. Behalve de toename aan opstoppingen overdag groeide ook de filezwaarte in ochtend- en avondspits met respectievelijk 5 en 3 procent.

Verder stelt de verkeersdienst van de ANWB vast dat ook buiten de Randstad de files groeien. De filezwaarte in Gelderland en in het zuiden van het land groeide harder dan in het westen.

Op dinsdag 22 januari werd een filerecord gevestigd toen sneeuwval en gladheid in de oostelijke helft van het land leidden tot grote verkeershinder. Het verkeer kwam daar volledig tot stilstand met een filerecord van maar liefst 2287 kilometer, aldus de ANWB.