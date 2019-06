Op de marinebasis Parera op Curaçao is vrijdag tijdens een doorzoeking een partij cocaïne in beslag genomen. Het ministerie van Defensie meldt dat de lading drugs in een container zat. Die stond klaar om naar Nederland te worden vervoerd.

Over de omvang van de drugsvangst laat Defensie zich niet uit. De marechaussee voerde het onderzoek op de kazerne uit onder leiding van het Openbaar Ministerie op Curaçao. Het is nog onbekend of er arrestaties zijn verricht.