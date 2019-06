Den Haag maakt zich op voor 39e Parkpop

De hofstad is weer in de ban van het jaarlijkse Parkpop The Hague. Zaterdagavond staan er tijdens Parkpop Saturday Night optredens gepland in het Zuiderpark van onder anderen Skunk Anansie, Nile Rodgers & Chic en Cypress Hill. Tickets hiervoor zijn nog te koop. Op zondag is het tijd voor de 29e editie van het grootste gratis popfestival van Nederland, met artiesten als Ilse DeLange, Ronnie Flex & Deuxperience, Waylon, Jett Rebel en Maan.

Het festivalweekend begon vrijdagavond al met Parkpop Downtown in de Haagse binnenstad. De organisatie heeft maatregelen genomen tegen de hitte. Zo zijn er extra punten waar bezoekers gratis water kunnen tappen en kunnen mensen schuilen tegen de zon op schaduwplekken. Daarnaast mogen muziekliefhebbers waterflesjes zonder dop meenemen en is ook zonnebrand toegestaan.

Vorig jaar kwamen er 200.000 mensen naar het festival op zondag.