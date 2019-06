Drukte bij hulpposten op warme Veteranendag

Tijdens de Veteranendag in Den Haag hebben 166 mensen zich laten behandelen voor klachten die te maken hadden met het warme weer. ’s Ochtends viel bij de medaille-uitreiking op het Binnenhof een vrouw flauw die in het gelid stond. Gedurende de dag meldden mensen zich bij de eerste hulpposten met klachten over die veelal te maken hadden met het warme weer. Een persoon is naar ziekenhuis gebracht, meldt de woordvoerder Nationaal Comité Veteranendag.

“Mensen letten echt op. Je ziet dat ze de schaduw opzoeken en onder bomen en onder parasols gaan zitten en veel mensen hebben een hoedje op”, aldus de zegsman. Het aantal mensen dat zich heeft laten behandelen is volgens hem minder dan bij Veteranendag vorig jaar toen 200 mensen zich bij een hulppost meldden.

De vijftiende editie van Veteranendag bracht in Den Haag ongeveer 75.0000 mensen op de been. In 2018 waren er nog 90.000 bezoekers. “Ik denk toch dat dat door het warme weer komt. We kregen ’s ochtends telefoontjes van mensen die zich afmeldden omdat ze niet in de hitte een lange reis wilden maken. En misschien speelt ook mee dat de Nederlandse voetbalsters in de kwartfinale van het WK Voetbal voor vrouwen tegen Italië speelden. Maar wij zijn heel tevreden hoor.”