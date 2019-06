Grapperhaus: stop met pillen op festivals

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil het gebruik van pillen op festivals aanpakken om zo de drugscriminaliteit te treffen, zegt hij in een interview met Brabantse kranten van de Persgroep, waaronder ED.

“Dat massale pillen slikken op festivals geeft een verkeerd signaal af, dat moet stoppen. Je moet het drugsgebruik van yogasnuivers aan de kaak durven stellen. Als het mensen lukt om vegetarisch te eten, dan kunnen we toch ook met z’n allen stoppen met pillen? Ik drink nu alcoholvrij bier, dat had ik tien jaar geleden ook niet gedacht”, zegt hij in een gesprek over de ondermijning door drugscriminelen in met name Noord-Brabant.

Grapperhaus zegt geen jacht te willen maken op gebruikers. “Ik ga niet op een scootertje met de politie achter gebruikers aan. Maar met een pilletje kom je zo’n festivalterrein straks niet meer op. We moeten vooral de handelaren en drugsdealers harder aanpakken.”