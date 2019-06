Automobilist reed te hard met drugs in bloed

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt in Rotterdam vanwege een aantal overtredingen. De man werd staande gehouden, omdat hij te hard reed over de Heemraadssingel.

Nadat hij zich had geïdentificeerd bleek dat de man nog vijftig dagen gevangenisstraf uit moet zitten vanwege zware mishandeling. De politie trof tijdens het doorzoeken van de auto een bus pepperspray aan. Daarnaast bleek uit de speekseltest ook nog dat de man waarschijnlijk drugs had gebruikt.

De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.