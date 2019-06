Merkel voorziet lastige gesprekken op EU-top

De Duitse bondskanselier Angela Merkel voorziet op de EU-top geen gemakkelijke gesprekken over de voordracht voor een opvolger van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. EU-president Donald Tusk stelt volgens ingewijden voor dat het Frans Timmermans moet worden. De Pool heeft volgens Merkel een moeilijke taak. “We zullen proberen constructief te zijn.”

Het is afwachten of er genoeg steun is voor de Nederlandse sociaaldemocraat. De Hongaarse premier Viktor Orbán stelde dat een “historische fout” zou zijn om Timmermans voor te dragen. Ook Polen, Tsjechië en Slowakije zien hem niet zitten.

Minstens 21 van de 28 lidstaten moeten een voordracht steunen. Die moeten dan samen minimaal 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen.

Voor de Duitser Manfred Weber, de kandidaat van de grootste partij in het Europees Parlement (EVP), is geen meerderheid. Nog onzeker is of de regeringsleiders die tot de EVP behoren bereid zijn Timmermans te steunen.

“Frans is een van degenen die serieus moeten worden genomen als het gaat om de benoeming van voorzitter van de Europese Commissie”, zei Juncker. “Hij kan het.”