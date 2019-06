Nederlandse organisatoren Vestiville vast

Twee Nederlandse organisatoren van het afgelaste festival Vestiville in het Belgische Lommel zijn zondag op last van de onderzoeksrechter officieel aangehouden. Het gaat om een broer en zus. Dat hebben hun advocaten gemeld aan het Belgische persbureau Belga en de zender VRT Nieuws. Justitie onderzoekt of de organisatie van het festival zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer fraude en oplichting.

De burgemeester van Lommel, Bob Nijs, lastte het rapfestival Vestiville vrijdag af vlak voordat het zou beginnen. Hij nam dat besluit omdat de veiligheid van artiesten en bezoekers niet kon worden gegarandeerd. De Nederlanders en een derde organisator van het evenement werden vrijdagavond opgepakt.

De broer en zus moesten zondag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die besloot de Nederlanders officieel aan te houden. Daardoor kan justitie ze langer dan 48 uur in de cel houden.

De derde organisator van het festival, een Brit, wordt nog verhoord.